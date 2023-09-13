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Работающим улан-удэнцам рассказали, как уйти в декрет

Работающим улан-удэнцам рассказали, как уйти в декрет
Общество,  Фото:pixabay.com
Право на него имеет не только мать, но и отец ребёнка

Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что почти треть – 27% – работающих россиян в случае рождения ребёнка согласны уйти в декрет вместо жены, а ещё 16% – скорее да, чем нет. Директор юридической практики компании Александр Южалин рассказал жителям бурятской столицы, на основании какого закона это вправе сделать мужчина.

Такое право прописано в статье 256 Трудового кодекса РФ. Согласно ей, отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет может взять один родственник, осуществляющий уход за ним, в том числе – отец.
 
Для этого нужно обратиться к работодателю с соответствующим заявлением и предоставить свидетельство о рождении малыша, а также справку, что мать не находится в декрете и не получает пособие.
 
- Сами же условия – продолжительность отпуска, порядок оплаты, возможность досрочного выхода – не будут отличаться в зависимости оттого, использует его мужчина или женщина, – подчеркнул Александр Южалин.

Размер пособия по уходу за ребёнком – 40% от среднего заработка, но при этом есть минимальный и максимальный. В 2023 году он составил 8 591 и 33 281 рубль соответственно.

- Таким образом, в декрет невыгодно уходить родителю, который получает большую зарплату, поскольку семья рискует существенно потерять в доходах, – подчеркнул эксперт.

 Отец или мать, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, могут трудиться неполный день и вместе с пособием получать часть зарплаты – пропорционально отработанному времени. Декрет можно прервать в любое время, предупредив об этом работодателя.
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