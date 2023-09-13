Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
В Бурятии почётному гражданину Иволгинского района Анне Аполлоновне Кокориной вручили юбилейную медаль «100 лет Бурятии». Она известный краевед, педагог, журналист. В своём родном селе Красноярово создала историко-краеведческий музей революционной, боевой и трудовой славы, старинного быта и природы.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, родилась Анна Аполлоновна 22 декабря 1926 года в селе Красноярово в крестьянской семье. Её юность совпала с Великой Отечественной войной. Было трудно: учёбу в школе совмещали с постоянной помощью колхозу, не хватало продуктов питания, одежды, обуви.
В 1949 году стала учителем, окончив филологический факультет Бурятского педагогического института имени Доржи Банзарова. В Иволгинской средней школе, куда её направили работать, она начала преподавать литературу и русский язык в старших классах. Вела драматический кружок.
Однако её влекла журналистика. Анна Аполлоновна была приглашена на работу в редакцию районной газеты. В 1961 году семья переехала в Улан-Удэ. Здесь она стала работать в республиканском комитете по радиовещанию и телевидению. Руководство комитета и областной комитет КПСС направили её на учёбу в высшую партийную школу, на отделение журналистики. После двух лет учёбы в Москве работала в средствах массовой информации Узбекистана. В областных газетах и областном радио городов Карши и Наманган Анна Аполлоновна трудилась с 1965 до середины 1985 года.
В июне 1985 года Анна Аполлоновна вернулась в родные края. Работала в редакции газеты «Жизнь Иволги», в Краснояровском музее и в музее Иволгинской средней школы. Официальный отсчёт трудового стажа закончился, когда ей исполнилось 71 год.
Выйдя на заслуженный отдых, Анна Аполлоновна не прекращает работать и по сей день: создаёт экспонаты для музея, занимается журналисткой и литературной деятельностью.
В райцентре Бурятии наградили долгожителя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбиляру вручили подарки и поздравления
Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района
Чемпионом стала сборная Франции
Очередной день рождения отметила долгожитель Селенгинского района
Соревнования проходили в Бресте
Новая переправа будет четырёхполосной
А власти свалили всё на местных жителей, которые «напридумали на миллионы»
У него остались жена и трое детей
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
Как выяснилось, об этом просили сами пассажиры
В республике тряхнуло прибрежный район
Они покусали ещё 27 человек
Право на него имеет не только мать, но и отец ребёнка
Владельцам запущенных построек придётся выложить до ста тысяч рублей