В райцентре Бурятии наградили долгожителя

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль



В Бурятии почётному гражданину Иволгинского района Анне Аполлоновне Кокориной вручили юбилейную медаль «100 лет Бурятии». Она известный краевед, педагог, журналист. В своём родном селе Красноярово создала историко-краеведческий музей революционной, боевой и трудовой славы, старинного быта и природы.



Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, родилась Анна Аполлоновна 22 декабря 1926 года в селе Красноярово в крестьянской семье. Её юность совпала с Великой Отечественной войной. Было трудно: учёбу в школе совмещали с постоянной помощью колхозу, не хватало продуктов питания, одежды, обуви.



В 1949 году стала учителем, окончив филологический факультет Бурятского педагогического института имени Доржи Банзарова. В Иволгинской средней школе, куда её направили работать, она начала преподавать литературу и русский язык в старших классах. Вела драматический кружок.



Однако её влекла журналистика. Анна Аполлоновна была приглашена на работу в редакцию районной газеты. В 1961 году семья переехала в Улан-Удэ. Здесь она стала работать в республиканском комитете по радиовещанию и телевидению. Руководство комитета и областной комитет КПСС направили её на учёбу в высшую партийную школу, на отделение журналистики. После двух лет учёбы в Москве работала в средствах массовой информации Узбекистана. В областных газетах и областном радио городов Карши и Наманган Анна Аполлоновна трудилась с 1965 до середины 1985 года.



В июне 1985 года Анна Аполлоновна вернулась в родные края. Работала в редакции газеты «Жизнь Иволги», в Краснояровском музее и в музее Иволгинской средней школы. Официальный отсчёт трудового стажа закончился, когда ей исполнилось 71 год.



Выйдя на заслуженный отдых, Анна Аполлоновна не прекращает работать и по сей день: создаёт экспонаты для музея, занимается журналисткой и литературной деятельностью.

