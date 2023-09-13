В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства Бурятии

Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района



В Бурятии завершился юбилейный слёт школьных лесничеств. В этом году сбор юных лесников для выявления фаворитов прошёл уже в 50-й раз.



23 школьные команды из 13 районов республики боролись за звание лучших защитников леса. По итогам двух дней соревнований победителями стали ребята из школьного лесничества «Кедр» Северо-Байкальского района. Второе место заняла команда Хоринского района, школьное лесничество «Тальян». Третье место завоевали учащиеся Баргузинского района, школьное лесничество «Росток».



- Лесхозы активно поддерживают подобные мероприятия. Помимо экологического воспитания детей и получения практических знаний в тушении пожаров, лесовосстановлении, школьные лесничества – это популяризация профессии лесника, подготовка кадрового резерва, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.

