Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района
В Бурятии завершился юбилейный слёт школьных лесничеств. В этом году сбор юных лесников для выявления фаворитов прошёл уже в 50-й раз.
23 школьные команды из 13 районов республики боролись за звание лучших защитников леса. По итогам двух дней соревнований победителями стали ребята из школьного лесничества «Кедр» Северо-Байкальского района. Второе место заняла команда Хоринского района, школьное лесничество «Тальян». Третье место завоевали учащиеся Баргузинского района, школьное лесничество «Росток».
- Лесхозы активно поддерживают подобные мероприятия. Помимо экологического воспитания детей и получения практических знаний в тушении пожаров, лесовосстановлении, школьные лесничества – это популяризация профессии лесника, подготовка кадрового резерва, - сообщили в агентстве лесного хозяйства Бурятии.
В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района
Чемпионом стала сборная Франции
Очередной день рождения отметила долгожитель Селенгинского района
Соревнования проходили в Бресте
Новая переправа будет четырёхполосной
А власти свалили всё на местных жителей, которые «напридумали на миллионы»
У него остались жена и трое детей
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
Как выяснилось, об этом просили сами пассажиры
В республике тряхнуло прибрежный район
Они покусали ещё 27 человек
Право на него имеет не только мать, но и отец ребёнка
Владельцам запущенных построек придётся выложить до ста тысяч рублей
Майор Саян Доржиев по специальности был военным дирижёром