Монголия впервые приняла чемпионат мира по конной стрельбе из лука

Общество, Фото: министерство культуры Монголии

Чемпионом стала сборная Франции



В Монголии с 7 по 10 сентября впервые прошёл чемпионат мира по конной стрельбе из лука. Соревнования проходили в комплексе «Чингисийн хурээ».



Около 90 лучников из более чем 20 стран мира соревновались в стрельбе из лука на коне. По итогам чемпионата первое командное место заняла Франция, вторыми были спортсмены из Монголии, замкнули тройку призёров лучники Казахстана.



- Конная стрельба из лука считается традиционным культурным наследием Монголии и официально зарегистрирована в национальном реестре нематериального наследия страны в категории «Традиционные фестивали, ритуалы, обряды, игры», - сообщает новостное агентство «Монцамэ». - Чемпионат мира по конной стрельбе стал важным событием в реализации работы по популяризации истории и культуры монгольских кочевников на международном уровне. Международная ассоциация по конной стрельбе из лука внесла традиционную монгольскую стрельбу с мячом в правила международных соревнований.

