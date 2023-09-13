Чемпионом стала сборная Франции
В Монголии с 7 по 10 сентября впервые прошёл чемпионат мира по конной стрельбе из лука. Соревнования проходили в комплексе «Чингисийн хурээ».
Около 90 лучников из более чем 20 стран мира соревновались в стрельбе из лука на коне. По итогам чемпионата первое командное место заняла Франция, вторыми были спортсмены из Монголии, замкнули тройку призёров лучники Казахстана.
- Конная стрельба из лука считается традиционным культурным наследием Монголии и официально зарегистрирована в национальном реестре нематериального наследия страны в категории «Традиционные фестивали, ритуалы, обряды, игры», - сообщает новостное агентство «Монцамэ». - Чемпионат мира по конной стрельбе стал важным событием в реализации работы по популяризации истории и культуры монгольских кочевников на международном уровне. Международная ассоциация по конной стрельбе из лука внесла традиционную монгольскую стрельбу с мячом в правила международных соревнований.
Монголия впервые приняла чемпионат мира по конной стрельбе из лука
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