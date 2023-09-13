Лучники Бурятии победили на международном турнире

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Бресте



Для Бурятии 43-й международный турнир по стрельбе из лука на призы лётчика-космонавта Петра Климука в Беларуси стал весьма успешным на золотые медали.



В личных первенствах в стрельбе из «классического лука» не было равных мастеру спорта России международного класса Эрдэму Цыдыпову и заслуженному мастеру спорта России Светлане Гомбоеве. Они стали победителями международных соревнований.



Дуэт Эрдэма и Светланы в состязаниях среди смешанных команд в этой же дисциплине показал наилучший результат и завоевал ещё одно «золото» турнира.



Командное первенство Эрдэма с Цыреном Балтаковым из Бурятии и Айалом Федоровым из Республики Саха (Якутия) среди мужчин в «классическом луке» принесло ещё одну награду высшей пробы.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, прошедшие с 3 по 8 сентября соревнования в Бресте собрали в общей сложности более 150 мастеров стрельбы из лука.

