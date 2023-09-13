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Лучники Бурятии победили на международном турнире

Лучники Бурятии победили на международном турнире
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Соревнования проходили в Бресте

Для Бурятии 43-й международный турнир по стрельбе из лука на призы лётчика-космонавта Петра Климука в Беларуси стал весьма успешным на золотые медали.

В личных первенствах в стрельбе из «классического лука» не было равных мастеру спорта России международного класса Эрдэму Цыдыпову и заслуженному мастеру спорта России Светлане Гомбоеве. Они стали победителями международных соревнований.

Дуэт Эрдэма и Светланы в состязаниях среди смешанных команд в этой же дисциплине показал наилучший результат и завоевал ещё одно «золото» турнира.

Командное первенство Эрдэма с Цыреном Балтаковым из Бурятии и Айалом Федоровым из Республики Саха (Якутия) среди мужчин в «классическом луке» принесло ещё одну награду высшей пробы.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, прошедшие с 3 по 8 сентября соревнования в Бресте собрали в общей сложности более 150 мастеров стрельбы из лука.
Бурятия спорт стрельба из лука турнир

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