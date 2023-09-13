Для её оформления потребуется специальная справка
В Минсоцзащиты РБ напомнили: учащиеся ссузов и вузов, находящихся в ведении Бурятии, имеют право на социальную стипендию. Речь о студентах из малоимущих семей. Для оформления выплаты нужно предоставить справку о признании своей семьи таковой.
Чтобы получить документ, сам студент или его близкие должны обратиться в отдел социальной защиты населения по месту постоянного жительства и предъявить документы, подтверждающих доходы семьи за три последних месяца, предшествующих дате обращения.
В Бурятии напомнили о социальной стипендии для студентов из малоимущих семей
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