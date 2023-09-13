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Жители Бурятии жалуются на «неподъёмные» рюкзаки у школьников

Жители Бурятии жалуются на «неподъёмные» рюкзаки у школьников
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё их не устраивает, что детям приходится носить с собой спортивную форму

У жителей Кяхтинского района Бурятии возникли вопросы по поводу веса рюкзаков и ранцев. У местных школьников они, по словам родителей, неподъёмные.

- Должны же быть, наверное, какие-то нормы? – поинтересовались сельчане в группе «Кяхта-инфо.24/7». – И почему в тот день, когда ребёнок идёт на физкультуру, он не может надеть спортивную форму дома, а должен нести её в школу и переодеваться там? Рюкзак тяжёлый, ещё и форма – это лишний килограмм. Совсем не думают о детях – так получается.

В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно СанПиН, оптимальный вес рюкзака без учебников и канцелярских принадлежностей – не более 700 граммов для младшеклассников и не свыше килограмма – для учеников средних и старших классов. С содержимым – полтора килограмма для 1-2х классов, два – для 3-4х, два с половиной – для 5-6х, три с половиной – для 7-8х и четыре – для 9-11х.

Что касается одежды, в стенах учебного заведения дети обязаны носить школьную форму – если там есть такие требования.

- Совместно с классным руководителем или по согласованию с администрацией школы можно организовать в классном кабинете места для хранения спортивной, – добавили в РУО.
дети школы жалобы

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