Жители Бурятии жалуются на «неподъёмные» рюкзаки у школьников

А ещё их не устраивает, что детям приходится носить с собой спортивную форму





У жителей Кяхтинского района Бурятии возникли вопросы по поводу веса рюкзаков и ранцев. У местных школьников они, по словам родителей, неподъёмные.- Должны же быть, наверное, какие-то нормы? – поинтересовались сельчане в группе «Кяхта-инфо.24/7». – И почему в тот день, когда ребёнок идёт на физкультуру, он не может надеть спортивную форму дома, а должен нести её в школу и переодеваться там? Рюкзак тяжёлый, ещё и форма – это лишний килограмм. Совсем не думают о детях – так получается.В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно СанПиН, оптимальный вес рюкзака без учебников и канцелярских принадлежностей – не более 700 граммов для младшеклассников и не свыше килограмма – для учеников средних и старших классов. С содержимым – полтора килограмма для 1-2х классов, два – для 3-4х, два с половиной – для 5-6х, три с половиной – для 7-8х и четыре – для 9-11х.Что касается одежды, в стенах учебного заведения дети обязаны носить школьную форму – если там есть такие требования.- Совместно с классным руководителем или по согласованию с администрацией школы можно организовать в классном кабинете места для хранения спортивной, – добавили в РУО.