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В Бурятии 101 год исполнилось участнику трудового фронта

В Бурятии 101 год исполнилось участнику трудового фронта
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Очередной день рождения отметила долгожитель Селенгинского района

В Селенгинском районе Бурятии свой 101-й день рождения отпраздновала участник трудового фронта, ветеран труда Васса Павловна Алейник. Она родилась в 1922 году в селе Лапшиново Джидинского района в многодетной семье.

- В 1937 году Васса Павловна окончила семилетнюю школу и поступила в фельдшерско-акушерскую школу г. Улан-Удэ. Начала трудовую деятельность медсестрой в с. Хойтогол Тункинского аймака. Работала в разных районах республики и в г. Улан-Удэ, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Селенгинскому району. - На заслуженный отдых вышла в 1977 году в должности акушерки в с. Новоселенгинск и продолжила трудиться в женской консультации.

Васса Павловна награждена медалями, почётными грамотами всех уровней, благодарностями, ценными подарками. Она победитель социалистических соревнований.

- Я счастливая бабушка. У меня 10 внуков и 21 правнук, - с гордостью говорит именинница.

В день рождения именинница приняла поздравления от земляков, представителей совета ветеранов и отдела социальной защиты населения. Ей вручили персональные поздравления от президента РФ и главы Бурятии, а также сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Бурятия долгожитель участник трудового фронта Селенгинский район

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