Они покусали ещё 27 человек
Несмотря на наступление осени и похолодание, клещи продолжают атаковать жителей Бурятии. Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, их жертвами за последние семь дней стали ещё 27 человек. Число пострадавших увеличилось до 3648 (неделей ранее было 3621)
- Важно понимать, что осенью клещи все ещё активны, – подчеркнул глава надзорного ведомства Сергей Ханхареев. – Об этом свидетельствует число укушенных. За неделю за медицинской помощью обратилось 27 человек.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказывали, что паразиты цепляются к людям на отдыхе, в населённых пунктах, в том числе – на приусадебных участках, а также при сборе дикоросов, заготовке дров и других хозяйственно-бытовых работах.
Чтобы избежать «знакомства» с этими насекомыми, достаточно соблюдать меры профилактики – собираясь на природу, надевайте светлую одежду с длинным рукавом и головной убор, а штаны заправляйте в носки. Каждые 15 минут проводите само- и взаимоосмотры, используйте специальные репелленты, не заносите домой лесные цветы и другие растения.
В лесу стоит держаться середины дороги. Избегайте зарослей и высокой травы, а ещё не присаживайтесь на неё без подстилки – как и на поваленные деревья, лапник и поленья.
Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.
Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).
В Бурятии никак не уймутся клещи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они покусали ещё 27 человек
Право на него имеет не только мать, но и отец ребёнка
Владельцам запущенных построек придётся выложить до ста тысяч рублей
Майор Саян Доржиев по специальности был военным дирижёром
Проекту только осталось найти финансирование
А ещё их не устраивает, что детям приходится носить с собой спортивную форму
Для этого женщина оформила отцу новый паспорт
На региональной дороге образовались выбоины
Для её оформления потребуется специальная справка
Алексей Башлеев погиб в 2000 году
Иски в суд направила прокуратура
За сутки она опустилась на два сантиметра
Они рассказали, почему вместо танцплощадки в Новокижингинске появилась «остановка»
В заповеднике посчитали грызунов
В честь него в Бичуре установили мемориальную доску