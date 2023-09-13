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В Бурятии никак не уймутся клещи

В Бурятии никак не уймутся клещи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они покусали ещё 27 человек

Несмотря на наступление осени и похолодание, клещи продолжают атаковать жителей Бурятии. Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, их жертвами за последние семь дней стали ещё 27 человек. Число пострадавших увеличилось до 3648 (неделей ранее было 3621)

- Важно понимать, что осенью клещи все ещё активны, – подчеркнул глава надзорного ведомства Сергей Ханхареев. – Об этом свидетельствует число укушенных. За неделю за медицинской помощью обратилось 27 человек.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказывали, что паразиты  цепляются к людям на отдыхе, в населённых пунктах, в том числе – на приусадебных участках, а также при сборе дикоросов, заготовке дров и других хозяйственно-бытовых работах.

Чтобы избежать «знакомства» с этими насекомыми, достаточно соблюдать меры профилактики – собираясь на природу, надевайте светлую одежду с длинным рукавом и головной убор, а штаны заправляйте в носки. Каждые 15 минут проводите само- и взаимоосмотры, используйте специальные репелленты, не заносите домой лесные цветы и другие растения.

В лесу стоит держаться середины дороги. Избегайте зарослей и высокой травы, а ещё не присаживайтесь на неё без подстилки – как и на поваленные деревья, лапник и поленья.

Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).

клещи Роспотребнадзор

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