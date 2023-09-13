За сутки она опустилась на два сантиметра
Селенга в столице республики снова отступает. По данным на 13 сентября, она опустилась на 2 сантиметра – до 128. Уровень Уды остался прежним – 182.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см соответственно, а для выхода на пойму уровень обеих рек должен составлять 230.
Байкал тоже держится на прежнем уровне – 457,16 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе поднялась выше поймы на 42 сантиметра.
Селенга в столице Бурятии вновь начала снижаться
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