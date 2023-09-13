Сотрудники Баргузинского заповедника: «Соболь в этом году будет сытый»

В заповеднике посчитали грызунов



В Баргузинском заповеднике в Бурятии провели учёт мышевидных грызунов. Подобные работы проводят три раза в году: весной и осенью на шести площадках, а зимой – на десяти площадках.



Осенний отлов производится в конце августа, который в этом году порадовал теплом. По предварительным данным, численность мышевидных грызунов находится на среднем уровне. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщили, что этой численности хватит, чтобы соболь смог прокормиться.



- Мыши и полёвки — это одна из основ кормовой базы соболя, символа Баргузинского заповедника. Камеральная работа и процесс отлова продолжаются, но уже смело можно сказать, что осень для него будет сытой и зиму он встретит хорошо, - отметили старшие научные сотрудники «Заповедного Подлеморья» Вадим Козулин и Александр Бурдуковский.



