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Сотрудники Баргузинского заповедника: «Соболь в этом году будет сытый»

Сотрудники Баргузинского заповедника: «Соболь в этом году будет сытый»
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
В заповеднике посчитали грызунов

В Баргузинском заповеднике в Бурятии провели учёт мышевидных грызунов. Подобные работы проводят три раза в году: весной и осенью на шести площадках, а зимой – на десяти площадках.

Осенний отлов производится в конце августа, который в этом году порадовал теплом. По предварительным данным, численность мышевидных грызунов находится на среднем уровне. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» сообщили, что этой численности хватит, чтобы соболь смог прокормиться.

- Мыши и полёвки — это одна из основ кормовой базы соболя, символа Баргузинского заповедника. Камеральная работа и процесс отлова продолжаются, но уже смело можно сказать, что осень для него будет сытой и зиму он встретит хорошо, - отметили старшие научные сотрудники «Заповедного Подлеморья» Вадим Козулин и Александр Бурдуковский.

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