Граждане Монголии не смогли вывезли из Бурятии 154 кг фруктов и овощей





В МАПП «Кяхта» государственный инспектор управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе с территории Российской Федерации подкарантинной продукции.Граждане Монголии вывозили в Монголию 154 кг фруктов и овощей.- Продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ч.1. ст.25 Федерального закона от 21.07.2014 №206 – ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.По данному факту составлено два протокола по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.