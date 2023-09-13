В селе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца

В честь него в Бичуре установили мемориальную доску



Недавно в Бичуре появилась мемориальная доска, посвящённая выпускнику местной средней школы № 4 – 32-летнему гвардии майору Виктору Перелыгину. Его жизнь оборвалась полгода назад, 11 марта, во время специальной военной операции.



Виктор находился на СВО с первых дней. Нашего погибшего земляка посмертно наградили орденом Мужества.



Памятную табличку установили на здании школы. В день её открытия состоялся митинг, на котором присутствовали родные и близкие бойца. Все они возложили цветы к мемориальной доске и почтили память военнослужащего. К участникам мероприятия обратился зампредседателя Союза солдатских родителей Бурятии Равиль Гильмуллин.



- Сегодня мы увековечили имя героя навсегда. Виктор выбрал профессию защитника Отечества. Свою короткую жизнь он прошёл достойно – патриотом нашей страны, – цитирует Равиля Гильмуллина «Бичура-инфо.24/7».

