В честь него в Бичуре установили мемориальную доску
Недавно в Бичуре появилась мемориальная доска, посвящённая выпускнику местной средней школы № 4 – 32-летнему гвардии майору Виктору Перелыгину. Его жизнь оборвалась полгода назад, 11 марта, во время специальной военной операции.
Виктор находился на СВО с первых дней. Нашего погибшего земляка посмертно наградили орденом Мужества.
Памятную табличку установили на здании школы. В день её открытия состоялся митинг, на котором присутствовали родные и близкие бойца. Все они возложили цветы к мемориальной доске и почтили память военнослужащего. К участникам мероприятия обратился зампредседателя Союза солдатских родителей Бурятии Равиль Гильмуллин.
- Сегодня мы увековечили имя героя навсегда. Виктор выбрал профессию защитника Отечества. Свою короткую жизнь он прошёл достойно – патриотом нашей страны, – цитирует Равиля Гильмуллина «Бичура-инфо.24/7».
В селе Бурятии увековечили память погибшего на СВО бойца
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