В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах





Жители Гусиноозёрска рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7», что энергетики вовсю меняют электрочётчики в подъездах многоквартирных домов. Вот только качеством работ люди очень недовольны.- Делают эту работу ужасно, превращая уютные подъезды в промышленную зону. Руководство города в курсе этого ужасного преобразования? – поинтересовались гусиноозёрцы.На это замглавы города по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: непосредственная задача управляющей компании, обслуживающей дом – контролировать ход и качество работ.- Жителям необходимо обратится в свою УК и попросить, чтобы там, в свою очередь, усилили контроль, – подчеркнула Брикова.