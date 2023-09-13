В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах

Люди заявили, что их превращают в промышленную зону
Жители Гусиноозёрска рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7», что энергетики вовсю меняют электрочётчики в подъездах многоквартирных домов. Вот только качеством работ люди очень недовольны.
- Делают эту работу ужасно, превращая уютные подъезды в промышленную зону. Руководство города в курсе этого ужасного преобразования? – поинтересовались гусиноозёрцы.
На это замглавы города по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: непосредственная задача управляющей компании, обслуживающей дом – контролировать ход и качество работ.
- Жителям необходимо обратится в свою УК и попросить, чтобы там, в свою очередь, усилили контроль, – подчеркнула Брикова.
Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения
Люди заявили, что их превращают в промышленную зону
На вопросы читателей ответит писатель Наталья Илишкина
После него в Гусиноозёрске исчезло всё благоустройство
Божеств попросят о защите и благополучном прохождении зимнего периода
Люди пачкают в их навозе одежду и обувь
Эскизы примут от жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет
Лидером стало посещение северного Ольхона
Молебен состоится на родине двух первых Пандито Хамбо-лам
Участие принимают команды столицы республики, Северобайкальска, Кабанска и Байкальска
Для посетителей Восточного экономического форума открыта «Юрта – хранилище традиций»
Во всероссийском фестивале-конкурсе принимают участие 19 духовых оркестров
Юбиляру вручили подарки и поздравления
Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района