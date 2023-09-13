13 сентября

12 сентября

Популярное

В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах

В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Люди заявили, что их превращают в промышленную зону

Жители Гусиноозёрска рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7», что энергетики вовсю меняют электрочётчики в подъездах многоквартирных домов. Вот только качеством работ люди очень недовольны.



- Делают эту работу ужасно, превращая уютные подъезды в промышленную зону. Руководство города в курсе этого ужасного преобразования? – поинтересовались гусиноозёрцы.

На это замглавы города по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: непосредственная задача управляющей компании, обслуживающей дом – контролировать ход и качество работ.

- Жителям необходимо обратится в свою УК и попросить, чтобы там, в свою очередь, усилили контроль, – подчеркнула Брикова.
электроэнергия счетчики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет межрегиональные соревнования по боксу
Бурятия примет межрегиональные соревнования по боксу
Общество, 13.09.2023
Их проведут среди юношей 2007-2008 годов рождения
В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах
В Бурятии жителей райцентра ужаснула замена счётчиков в подъездах
Общество, 13.09.2023
Люди заявили, что их превращают в промышленную зону
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречу с автором романа о калмыках
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречу с автором романа о калмыках
Общество, 13.09.2023
На вопросы читателей ответит писатель Наталья Илишкина
В райцентре в Бурятии пожаловались на разрушительный ремонт сетей
В райцентре в Бурятии пожаловались на разрушительный ремонт сетей
Общество, 13.09.2023
После него в Гусиноозёрске исчезло всё благоустройство
В Иркутске шаманы проведут «Закрытие небесных врат»
В Иркутске шаманы проведут «Закрытие небесных врат»
Общество, 13.09.2023
Божеств попросят о защите и благополучном прохождении зимнего периода
Село в приграничном районе Бурятии загадили коровы
Село в приграничном районе Бурятии загадили коровы
Общество, 13.09.2023
Люди пачкают в их навозе одежду и обувь

В Бурятии объявлен конкурс по созданию памятного знака
В Бурятии объявлен конкурс по созданию памятного знака
Общество, 13.09.2023
Эскизы примут от жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет
Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка
Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка
Общество, 13.09.2023
Лидером стало посещение северного Ольхона
На юге Бурятии почтут божество Очирвани
На юге Бурятии почтут божество Очирвани
Общество, 13.09.2023
Молебен состоится на родине двух первых Пандито Хамбо-лам
В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею
В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею
Общество, 13.09.2023
Участие принимают команды столицы республики, Северобайкальска, Кабанска и Байкальска
На «Улице Дальнего Востока» представлены работы мастеров и художников Бурятии
На «Улице Дальнего Востока» представлены работы мастеров и художников Бурятии
Общество, 13.09.2023
Для посетителей Восточного экономического форума открыта «Юрта – хранилище традиций»
В Иркутске проходят «Байкальские духовые ассамблеи»
В Иркутске проходят «Байкальские духовые ассамблеи»
Общество, 13.09.2023
Во всероссийском фестивале-конкурсе принимают участие 19 духовых оркестров
В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея
В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея
Общество, 13.09.2023
Юбиляру вручили подарки и поздравления
В райцентре Бурятии наградили долгожителя
В райцентре Бурятии наградили долгожителя
Общество, 13.09.2023
Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества
В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества
Общество, 13.09.2023
Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^