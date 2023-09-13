«Стоит рёв, крик»: В Бурятии сельчане пожаловались на «дурдом» в больнице

Они призвали навести порядок в медучреждении



Жители Тарбагатайского района недовольны обстановкой в центральной районной больнице (ЦРБ). Они поинтересовались, будет ли там когда-нибудь порядок.



- На приём нужно записываться, а на самом деле лезут все. Стоит рёв, крик. Сегодня вообще дурдом! Это как-то регулируется? – вопрошают люди в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



Главный врач ЦРБ Ольга Тугаринова пояснила: по записи принимают 60% пациентов,



- Остальное время предусмотрено для больных с острой патологией. Сегодня (12 сентября – прим.) медицинский осмотр проходили сотрудники ЖКХ, в связи с чем число записей по плановому приёму сократили, – заявила руководитель медучреждения.

