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«Стоит рёв, крик»: В Бурятии сельчане пожаловались на «дурдом» в больнице

«Стоит рёв, крик»: В Бурятии сельчане пожаловались на «дурдом» в больнице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они призвали навести порядок в медучреждении

Жители Тарбагатайского района недовольны обстановкой в центральной районной больнице (ЦРБ). Они поинтересовались, будет ли там когда-нибудь порядок.

- На приём нужно записываться, а на самом деле лезут все. Стоит рёв, крик. Сегодня вообще дурдом! Это как-то регулируется? – вопрошают люди в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Главный врач ЦРБ Ольга Тугаринова пояснила: по записи принимают 60% пациентов,

- Остальное время предусмотрено для больных с острой патологией. Сегодня (12 сентября – прим.) медицинский осмотр проходили сотрудники ЖКХ, в связи с чем число записей по плановому приёму сократили, – заявила руководитель медучреждения. 
больница врачи медицина

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