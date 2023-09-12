В Улан-Удэ обнаружили несколько десятков гаражей-самоволок





За гаражи в городе вплотную взялись в этом году – их инвентаризация ведётся во всех трёх районах Улан-Удэ. Тех, у кого имеется такая неоформленная постройка, просят явиться в районную администрацию. Соответствующие требования размещают прямо на объектах. Если собственник никак не отреагирует, «самоволку» снесут в течение 15 дней.



Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию. Гараж хранится на стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением – до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект. Если хозяин так и не найдётся, его обратят в такую собственность и утилизируют.



Вернуть гараж можно, если подать заявление и приложить документы, подтверждающие право собственности. После придётся заплатить за демонтаж, транспортировку и хранение гаража на стоянке в кассе комбината по благоустройству (улица Октябрьская, 50) и предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.

В столице Бурятии продолжается инвентаризация металлических гаражей. Во вторник, 12 сентября, сотрудники администрации Железнодорожного района и городского комитета по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) обследовали пять таких объектов около дома № 1 на улице Комсомольская и 27 – на улице Октябрьская, 14.Их владельцам выписали требование об освобождении участков. Постройки теперь придётся демонтировать. Но есть другой вариант: прийти в райадминистрацию для составления акта обследования, на основании которого сделают расчёт необоснованного обогащения за пользование землёй, рассказали в официальном telegram-канале КУИ.