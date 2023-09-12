В районе Бурятии дадут отопление

В Тарбагатайском районе начнётся отопительный период



С 15 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии стартует отопительный сезон 2023-2024 годов. Тепло получат детские дошкольные, медицинские, учебные (образовательные) учреждения, жилой фонд, учреждения социально-культурного назначения.



Как сообщает пресс-служба районной администрации, начало отопительного сезона связано с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного воздуха до предельных расчётных значений, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

