12 сентября

11 сентября

Популярное

В районе Бурятии дадут отопление

В районе Бурятии дадут отопление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тарбагатайском районе начнётся отопительный период

С 15 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии стартует отопительный сезон 2023-2024 годов. Тепло получат детские дошкольные, медицинские, учебные (образовательные) учреждения, жилой фонд, учреждения социально-культурного назначения.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, начало отопительного сезона связано с предстоящим понижением среднесуточной температуры наружного воздуха до предельных расчётных значений, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Бурятия отопительный сезон Тарбагатайский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии дадут отопление
В районе Бурятии дадут отопление
Общество, 12.09.2023
В Тарбагатайском районе начнётся отопительный период
В Забайкалье разместят ещё шесть пунктов весогабаритного контроля
В Забайкалье разместят ещё шесть пунктов весогабаритного контроля
Общество, 12.09.2023
Один из них построят на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита
В реку Бурятии выпустили мальков осётра
В реку Бурятии выпустили мальков осётра
Общество, 12.09.2023
Мероприятие провели в Иволгинском районе
Жительница Бурятии отпраздновала вековой юбилей
Жительница Бурятии отпраздновала вековой юбилей
Общество, 12.09.2023
Участницу трудового фронта поздравили в Заиграевском районе
Пулевики Бурятии выиграли медали первенства России
Пулевики Бурятии выиграли медали первенства России
Общество, 12.09.2023
Командные соревнования принесли «золото» республике
В Чите построят музейно-исторический комплекс
В Чите построят музейно-исторический комплекс
Общество, 12.09.2023
На эти цели выделят 3,5 миллиарда рублей
Лучшей сельской семьёй России признана семья из Бурятии
Лучшей сельской семьёй России признана семья из Бурятии
Общество, 12.09.2023
7 сентября определены победители всероссийского конкурса «Семья года»
В Бурятии завершился кубок России по 3Д стрельбе из лука
В Бурятии завершился кубок России по 3Д стрельбе из лука
Общество, 12.09.2023
Спортсмены республики стали призёрами соревнований
В Бурятии на школьном участке собрали богатый урожай картошки
В Бурятии на школьном участке собрали богатый урожай картошки
Общество, 12.09.2023
«Какая красота царит, глаз радуется», - поделились администрации
Журавли из Бурятии улетели на зимовку
Журавли из Бурятии улетели на зимовку
Общество, 12.09.2023
Отслеживать перемещения птиц помогают GPS-GSM-передатчики
Жители Улан-Удэ на своём подтопленном участке нашли черепаху
Жители Улан-Удэ на своём подтопленном участке нашли черепаху
Общество, 12.09.2023
Откуда взялась необычная гостья, неизвестно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^