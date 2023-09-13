В Бурятии до +20 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике переменная облачность, без осадков. Утром туманы. Днём по юго-западу и крайнему северу местами кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 2-7, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +15,+20, местами +7,+12.



В Улан-Удэ дождя не ожидается, утром местами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днём +17,+19.



