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В Бурятии до +20 градусов

В Бурятии до +20 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 сентября по республике переменная облачность, без осадков. Утром туманы. Днём по юго-западу и крайнему северу местами кратковременные дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 2-7, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +15,+20, местами +7,+12.

В Улан-Удэ дождя не ожидается, утром местами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днём +17,+19.

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