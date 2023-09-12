ГВС появилось уже в 328 домах
Накануне Железнодорожный и Советский районы Улан-Удэ, жители которых несколько месяцев – с мая по сентябрь – провели без горячей воды, опять остались без блага цивилизации. Речь о домах, находящихся в зоне тепломагистралей № 1, 2, 3 и 4.
Из-за гидравлических испытаний горячую воду там отключили на двое суток – с 8:00 11 сентября до 8 часов утра 13-го. Однако воду начали возвращать уже днём 12-го числа. Как сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ), опрессовка завершилась.
- При опрессовке тепломагистрали № 3 порывов не обнаружено. Параметры теплоносителя по температурному графику и давлению от Улан-Удэнской ТЭЦ-1 осуществляется согласно заданным графикам. Станция работает в штатном режиме, – заявили в КГХ.
По данным на 14:00, горячая вода уже вернулась в 328 многоквартирных домов в зоне тепломагистрали № 2 в Советском районе и № 2 и 4 в Железнодорожном и на ПВЗ. Подключение по третьей тепломагистрали продолжается. Во всех домах вода должна появиться к концу дня.
Если её нет, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях жителей бурятской столицы просят сообщать в диспетчерскую службу ТГК-14 по телефонам 8 (3012) 46-69-35 и 46-69-37 или в районы эксплуатации – 45-31-77 (Железнодорожный район), 33-65-22 (Октябрьский) и 21-59-52 (Советский).
Улан-удэнцам начали возвращать горячую воду
Общество, Фото:
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