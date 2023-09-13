В Иркутске шаманы проведут «Закрытие небесных врат»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Божеств попросят о защите и благополучном прохождении зимнего периода



16 сентября в Иркутске состоится тайлган «Закрытие небесных врат». Его проведут с 11:00 на острове Комсомольский.



- После летнего периода, когда начинается угасание природы, божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда небесные врата будут открыты вновь, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья. - Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам с просьбой о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода. Всех, кто будет молиться на тайлгане, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей.



С собой можно принести белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, два синих хадака, а также списки близких. В списках нужно указать Ф. И. О., дату рождения и род.



Возрастное ограничение: 12+.

