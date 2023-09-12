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Гости ВЭФ приходят группами, чтобы увидеть «левитирующего шамана»

Гости ВЭФ приходят группами, чтобы увидеть «левитирующего шамана»
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
У павильона Забайкалья выставлена скульптура Даши Намдакова

Гости Восточного экономического форума ещё до начала дней открытых дверей на выставке «Улица Дальнего Востока» (0+) начали посещать павильон Забайкалья группами. Они приходят, чтобы увидеть скульптуру Даши Намдакова «Левитация».

- Уже несколько дней поток людей не стихает. Я настолько часто рассказываю им историю скульптуры, что решил распечатать информацию и прикрепить рядом с «Левитацией» для удобства гостей. Люди восхищаются и исполнением и тем, что она имеет две стороны. После того, как замечают вторую сторону, то испытывают ещё больший восторг,- рассказал начальник отдела министерства экономразвития Забайкалья Виталий Шильников.



Он пояснил, что скульптура «Левитация» – это образ шамана.

- Это скорее даже состояние шамана в момент ритуального действия. Перемещение в пространстве. Кажется, что можно услышать крик, который вырывается изо рта магической птицы. Она и завораживает, и пугает одновременно, – добавил Виталий Шильников.

Как сообщили в министерстве экономического развития Забайкальского края, гостям форума разрешено не только фотографироваться с «Левитацией», но также и прикасаться к ней.


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