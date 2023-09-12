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В райцентре в Бурятии строят школу за полмиллиарда рублей

В райцентре в Бурятии строят школу за полмиллиарда рублей
Общество,  Фото:Минстрой Бурятии
Новая СОШ распахнёт свои двери в следующем году

В селе Кижинга возводят двухэтажную школу, рассчитанную на 176 мест. Она готова уже на 45%, сообщили в Минстрое Бурятии. Накануне на объекте побывал зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Он встретился с представителями подрядной организации, которая занимается строительством, и обсудил с ними дальнейшие планы.

На сегодняшний день построили уже два этажа будущей СОШ. В середине ноября рабочие начнут закрывать тепловой контур, чтобы зимой приступить к отделке уже в тёплом помещении.

Согласно проекту, школа площадью в 4 тысячи квадратных метров будет состоять из функционально связанных между собой пяти блоков – А, Б, В и Г и Д. В первых четырёх разместятся учебные помещения для младших, средних и старших классов, столовая и библиотека, а в пятом – просторный спортзал

Наполняемость кабинетов – 18 учеников. Для групп продлённого дня оборудуют спальни: отдельно – для мальчиков и для девочек, а также игровые.

- К середине ноября подрядчик обещает закрыть тепловой контур. Это важный этап, который необходимо завершить до наступления холодов, чтобы рабочие спокойно зашли в здание и начали отделочные работы. Само здание будет двухэтажным, на 176 мест, – отметил Евгений Луковников.

Обойдётся школа в 500 миллионов рублей. Распахнуть свои двери она должна в следующем году. Все работы пока идут по графику. Теплоснабжение в СОШ будет централизованным – его источником станет местная котельная. 
строительство школа

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