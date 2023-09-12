Служба отлова уже поймала пять собак из стаи
Жители города Гусиноозёрск пожаловались на стаю бродячих собак. В паблике «Весь Гусиноозёрск» очевидец опубликовал фотографию, как животные «захватили» сквер «Юность» на улице Комсомольская.
«У меня вопрос к администрации: до каких пор у нас будут бегать стаями собаки?» - жалуется автор.
В свою очередь, власти района прокомментировали ситуацию. Они заявили, что служба отлова уже выезжала в сквер – тогда было поймано пять особей.
- Главный специалист по муниципальному контролю районной администрации вместе с организацией по отлову собак выехали на место и произвели отлов пяти животных, - сообщили в администрации Селенгинского района.
В свою очередь, пользователи напомнили, что многие нерадивые хозяева сами выбрасывают своих животных на улицу:
«Собаки эти ни в чём не виноваты! Виновны те, кто их выкинул на улицу. Тем более, они почти всегда были и никому толком не мешали»,
«Собаки будут до тех пор, пока люди не начнут думать, что нельзя плодить и выкидывать их, пока не начнут стерилизовать, или вообще не заводить. Вы же сами себе создаёте проблемы, проблемы обществу»,
«Пока не одумаются люди».
В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки
Общество, Фото:
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