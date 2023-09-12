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В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки

В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки
Общество,  Фото:Весь Гусиноозёрск
Служба отлова уже поймала пять собак из стаи

Жители города Гусиноозёрск пожаловались на стаю бродячих собак. В паблике «Весь Гусиноозёрск» очевидец опубликовал фотографию, как животные «захватили» сквер «Юность» на улице Комсомольская.

«У меня вопрос к администрации: до каких пор у нас будут бегать стаями собаки?» - жалуется автор.

В свою очередь, власти района прокомментировали ситуацию. Они заявили, что служба отлова уже выезжала в сквер – тогда было поймано пять особей.

- Главный специалист по муниципальному контролю районной администрации вместе с организацией по отлову собак выехали на место и произвели отлов пяти животных, - сообщили в администрации Селенгинского района.

В свою очередь, пользователи напомнили, что многие нерадивые хозяева сами выбрасывают своих животных на улицу:

«Собаки эти ни в чём не виноваты! Виновны те, кто их выкинул на улицу. Тем более, они почти всегда были и никому толком не мешали»,

«Собаки будут до тех пор, пока люди не начнут думать, что нельзя плодить и выкидывать их, пока не начнут стерилизовать, или вообще не заводить. Вы же сами себе создаёте проблемы, проблемы обществу»,

«Пока не одумаются люди». 
собаки

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