В Гусиноозёрске популярный сквер «захватили» бродячие собаки

Общество, Фото: Весь Гусиноозёрск

Служба отлова уже поймала пять собак из стаи



Жители города Гусиноозёрск пожаловались на стаю бродячих собак. В паблике «Весь Гусиноозёрск» очевидец опубликовал фотографию, как животные «захватили» сквер «Юность» на улице Комсомольская.



«У меня вопрос к администрации: до каких пор у нас будут бегать стаями собаки?» - жалуется автор.



В свою очередь, власти района прокомментировали ситуацию. Они заявили, что служба отлова уже выезжала в сквер – тогда было поймано пять особей.



- Главный специалист по муниципальному контролю районной администрации вместе с организацией по отлову собак выехали на место и произвели отлов пяти животных, - сообщили в администрации Селенгинского района.



В свою очередь, пользователи напомнили, что многие нерадивые хозяева сами выбрасывают своих животных на улицу:



«Собаки эти ни в чём не виноваты! Виновны те, кто их выкинул на улицу. Тем более, они почти всегда были и никому толком не мешали»,



«Собаки будут до тех пор, пока люди не начнут думать, что нельзя плодить и выкидывать их, пока не начнут стерилизовать, или вообще не заводить. Вы же сами себе создаёте проблемы, проблемы обществу»,



«Пока не одумаются люди».

