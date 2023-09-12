Один из них построят на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита
В Забайкальском крае заключен государственный контракт с подрядной организацией на устройство шести автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах регионального значения. Работа проводится в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
- Пункты будут размещены на региональных дорогах Улан-Удэ – Романовка – Чита, Дарасун – госграница с МНР, Могойтуй – Сретенск – Олочи, подъезд к посёлку Дровяная, а также на дорогах Ивановка – Александровский завод – Борзя и Краснокаменск – Мациевская. В настоящее время подрядчик реализует первый этап контракта, в который входит подготовка проектной и рабочей документации, - рассказал вице-премьер правительства края Игорь Дубровин.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, второй этап контракта предусматривает капитальный ремонт участков дорог и установку пунктов весогабаритного контроля – работы выполнят до декабря 2024 года. Всего на эти цели потратят 845,9 миллиона рублей. Подрядная организация в рамках контракта также выполнит работы по содержанию объектов до конца 2025 года.
- Главное преимущество автоматических пунктов – возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости. «Весы» обрабатывают информацию и составляют акт о взвешивании, который автоматически направляется в центр фиксации административных правонарушений, - добавил Игорь Дубровин.
В Забайкалье разместят ещё шесть пунктов весогабаритного контроля
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