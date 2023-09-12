«В нашу семью ворвалась беда»: Родные утонувшего в Бурятии мальчика обратились к землякам

Отец и родные 13-летнего жителя Бичурского района, чьё тело на днях обнаружили в районе села Горки, выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках мальчика. Обращение его близких к землякам разместили в группе «Бичура-инфо.24/7».
- 15 августа в нашу семью ворвалась беда. Утонул наш мальчик. С первого дня трагедии откликнулись добрые неравнодушные люди, которые по сей день оказывают нам поддержку, – говорится в сообщении. – Глубокая благодарность всем, кто принимал участие в поисках, всем жителям села Узкий Луг за отзывчивость, своевременную, неоценимую и такую необходимую помощь. От всего сердца огромное вам всем спасибо. Крепкого здоровья, благополучия, уюта в доме и мира. Ваше добро обязательно вернётся вам в стократном размере.
Как сообщал «Байкал-Daily», в поисковых работах участвовали отец ребёнка и несколько мужчин из села Узкий Луг. Сотрудники МЧС в эти дни обследовали Селенгу. Ранее спасатели прочёсывали оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова.
Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг 15-го августа. Трое подростков в тот день купались в реке, и одного из них подхватило течением.
Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг 15-го августа. Трое подростков в тот день купались в реке, и одного из них подхватило течением.