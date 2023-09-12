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В Чите построят музейно-исторический комплекс

В Чите построят музейно-исторический комплекс
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
На эти цели выделят 3,5 миллиарда рублей

На полях Восточного экономического форума подписано соглашение на 3,5 миллиарда рублей по созданию в столице Забайкальского края музейно-исторического комплекса. На новом объекте появится около 100 рабочих мест.

- У нас уникальная археология, у нас большая и богатая история. Но сегодня лишь 8% архивных фондов мы выставляем. У нас не хватает архивных хранилищ и выставочных площадей, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.

Она отметила, что создание комплекса позволит выставить большую часть архивных фондов и показать историю не только забайкальцам:

- У нас есть шанс стать центром приграничного туризма, центром, где будут проводиться образовательные программы, мастер-классы, размещаться торговые площади для сувенирной продукции», - пояснила министр культуры.

Музейно-исторический комплекс возведут на участке у «Мегаполис Спорта». Это будет пятиэтажное здание общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Забайкальский край ВЭФ

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