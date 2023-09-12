В Чите построят музейно-исторический комплекс

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

На эти цели выделят 3,5 миллиарда рублей



На полях Восточного экономического форума подписано соглашение на 3,5 миллиарда рублей по созданию в столице Забайкальского края музейно-исторического комплекса. На новом объекте появится около 100 рабочих мест.



- У нас уникальная археология, у нас большая и богатая история. Но сегодня лишь 8% архивных фондов мы выставляем. У нас не хватает архивных хранилищ и выставочных площадей, - рассказала министр культуры региона Ирина Левкович.



Она отметила, что создание комплекса позволит выставить большую часть архивных фондов и показать историю не только забайкальцам:



- У нас есть шанс стать центром приграничного туризма, центром, где будут проводиться образовательные программы, мастер-классы, размещаться торговые площади для сувенирной продукции», - пояснила министр культуры.



Музейно-исторический комплекс возведут на участке у «Мегаполис Спорта». Это будет пятиэтажное здание общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



