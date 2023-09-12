В Бурятии не собираются строить новые скотомогильники



Строительство новых в регионе пока не планируют – оно завершилось ещё в 2020 году. Кроме того, в республике несколько лет велась работа по ликвидации ям для захоронений, не отвечающих требованиям безопасности.



Животных, умерших от какого-либо инфекционного заболевания, а также трупы неизвестного происхождения можно только сжигать на специально отведённых площадках. Их в республике 212.



Кроме того, в РБ есть 18 мест для захоронений скота, погибшего от сибирской язвы. У них особый статус охраны и учёта. Если у скотомогильника нет собственника, за его состоянием должны следить местные власти – на это им каждый год выделяют субвенции.



В республиканском управлении ветеринарии напомнили, как правильно утилизировать павших сельхозживотных. Их нужно сжигать в специальных печах или в траншеях под открытым небом «до образования негорючего остатка» или, как вариант – захоранивать в скотомогильниках.Последних в Бурятии 27: девять – в Баргузинском, три – в Кабанском, по два – в Заиграевском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах и по одному – в Бичурском, Джидинском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Муйском и в Улан-Удэ.