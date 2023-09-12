В Бурятии завершился кубок России по 3Д стрельбе из лука

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики стали призёрами соревнований



В Бурятии разыгран кубок России по 3Д стрельбе из лука. Финалистами соревнований стали представители 19 регионов страны: от Севастополя до Забайкалья.



По информации министерства спорт РБ, сильнейших определили в личных и командных первенствах. На каждом рубеже для стрелков были размещены трёхмерные мишени животных: от мелких грызунов до крупных лосей. А начисление баллов напрямую зависело от зоны поражения животных, которые изображали соответствующие мишени.



По итогам финала кубка России места распределились следующим образом:



3Д - блочный лук мужчины

I место - Магомедкасум Иманалиев, Республика Дагестан;

II место - Алексей Попов, Новосибирская область;

III место - Иван Никонов, Республика Алтай.



3Д - блочный лук женщины

I место - Анна Саруханова, Московская область;

II место - Анна Зубалевич, Челябинская область;

III место - Ирина Ладоньщикова, Московская область.



3Д - классический лук мужчины

I место - Виталий Будяк, Московская область;

II место - Олег Цыбикжапов, Республика Бурятия;

III место - Александр Заливакин, Новосибирская область.



3Д - классический лук женщины

I место - Кристина Якунина, Ростовская область;

II место - Валерия Зимина, Москва;

III место - Анна Барадиева, Республика Бурятия.



3Д - длинный лук мужчины

I место - Михаил Поддевалин, Москва;

II место - Магомедариф Мирзаев, Республика Дагестан;

III место - Владимир Кочетков, Ульяновская область.



3Д - длинный лук женщины

I место - Светлана Черданцева, Новосибирская область;

II место - Татьяна Толстопятова, Самарская область;

III место - Людмила Курнеева, Ульяновская область.



3Д - составной лук мужчины

I место - Рамазан Омаров, Республика Дагестан;

II место - Александр Замша, Севастополь;

III место - Дмитрий Филимонов, Белгородская область.



3Д - составной лук женщины

I место - Дина Лебедева, Владимирская область;

II место - Ольга Тимофеева, Московская область;

III место - Марина Калишева, Кемеровская область.



Мужчины. Командное первенство

I место - Республика Дагестан (Магомедкасум Иманалиев, Магомедариф Мирзаев, Рамазан Омаров);

II место - Московская область (Виталий Будяк, Вячеслав Калугин, Олег Капустянов);

III место - Республика Бурятия (Алдар Галсанов, Мэргэн Ринчинов, Олег Цыбикжапов).



Женщины. Командное первенство

I место - Республика Калмыкия (Татьяна Кичапова, Людмила Курнеева, Дарима Цырендондопова);

II место - Республика Бурятия (Анна Барадиева, Сэсэг Доржиева, Надежда Харитонова);

III место - Новосибирская область (Светлана Черданцева, Юлия Шехтман, Татьяна Щетинина).

