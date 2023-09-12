В Бурятии завершился кубок России по 3Д стрельбе из лука

Спортсмены республики стали призёрами соревнований
В Бурятии разыгран кубок России по 3Д стрельбе из лука. Финалистами соревнований стали представители 19 регионов страны: от Севастополя до Забайкалья.
По информации министерства спорт РБ, сильнейших определили в личных и командных первенствах. На каждом рубеже для стрелков были размещены трёхмерные мишени животных: от мелких грызунов до крупных лосей. А начисление баллов напрямую зависело от зоны поражения животных, которые изображали соответствующие мишени.
По итогам финала кубка России места распределились следующим образом:
3Д - блочный лук мужчины
I место - Магомедкасум Иманалиев, Республика Дагестан;
II место - Алексей Попов, Новосибирская область;
III место - Иван Никонов, Республика Алтай.
3Д - блочный лук женщины
I место - Анна Саруханова, Московская область;
II место - Анна Зубалевич, Челябинская область;
III место - Ирина Ладоньщикова, Московская область.
3Д - классический лук мужчины
I место - Виталий Будяк, Московская область;
II место - Олег Цыбикжапов, Республика Бурятия;
III место - Александр Заливакин, Новосибирская область.
3Д - классический лук женщины
I место - Кристина Якунина, Ростовская область;
II место - Валерия Зимина, Москва;
III место - Анна Барадиева, Республика Бурятия.
3Д - длинный лук мужчины
I место - Михаил Поддевалин, Москва;
II место - Магомедариф Мирзаев, Республика Дагестан;
III место - Владимир Кочетков, Ульяновская область.
3Д - длинный лук женщины
I место - Светлана Черданцева, Новосибирская область;
II место - Татьяна Толстопятова, Самарская область;
III место - Людмила Курнеева, Ульяновская область.
3Д - составной лук мужчины
I место - Рамазан Омаров, Республика Дагестан;
II место - Александр Замша, Севастополь;
III место - Дмитрий Филимонов, Белгородская область.
3Д - составной лук женщины
I место - Дина Лебедева, Владимирская область;
II место - Ольга Тимофеева, Московская область;
III место - Марина Калишева, Кемеровская область.
Мужчины. Командное первенство
I место - Республика Дагестан (Магомедкасум Иманалиев, Магомедариф Мирзаев, Рамазан Омаров);
II место - Московская область (Виталий Будяк, Вячеслав Калугин, Олег Капустянов);
III место - Республика Бурятия (Алдар Галсанов, Мэргэн Ринчинов, Олег Цыбикжапов).
Женщины. Командное первенство
I место - Республика Калмыкия (Татьяна Кичапова, Людмила Курнеева, Дарима Цырендондопова);
II место - Республика Бурятия (Анна Барадиева, Сэсэг Доржиева, Надежда Харитонова);
III место - Новосибирская область (Светлана Черданцева, Юлия Шехтман, Татьяна Щетинина).
В Бурятии завершился кубок России по 3Д стрельбе из лука
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