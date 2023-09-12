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В реку Бурятии выпустили мальков осётра

В реку Бурятии выпустили мальков осётра
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
Мероприятие провели в Иволгинском районе

11 сентября в Бурятии прошла акция по выпуску мальков осётра в акваторию реки Селенга в Иволгинском районе. Мальков вырастили на рыболовном заводе в Прибайкальском районе.

- Данное природоохранное мероприятие призвано пополнить популяцию байкальского осётра и восполнить ущерб, наносимый природе, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.

По информации ведомства, осётр – единственный представитель хрящекостных рыб в озере Байкал, образующий особый подвид. В основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м. С 1947 года по настоящее время вылов осётра в Байкале запрещён.
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