В реку Бурятии выпустили мальков осётра

Общество, Фото: пресс-служба минприроды РБ

Мероприятие провели в Иволгинском районе



11 сентября в Бурятии прошла акция по выпуску мальков осётра в акваторию реки Селенга в Иволгинском районе. Мальков вырастили на рыболовном заводе в Прибайкальском районе.



- Данное природоохранное мероприятие призвано пополнить популяцию байкальского осётра и восполнить ущерб, наносимый природе, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РБ.



По информации ведомства, осётр – единственный представитель хрящекостных рыб в озере Байкал, образующий особый подвид. В основном обитает в дельте реки Селенги, в устьях некоторых других рек, в заливах Байкала на глубине 20-50 м. С 1947 года по настоящее время вылов осётра в Байкале запрещён.

