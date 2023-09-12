В Бурятии четыре дня подряд не горят леса

Патрулирование лесов продолжается



В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка – возгораний нет уже четыре дня подряд.



- На протяжении четырех дней ни одного лесного пожара не зарегистрировано. Тем не менее, мы продолжаем работу по разведке лесов на предмет обнаружения возгораний. Кроме того, патрулирование проходит с целью профилактики санитарной и противопожарной безопасности, ведется работа по поиску нарушителей. Мы призываем всех жителей Бурятии бережнее относиться к природе и соблюдать установленные законодательством правила нахождения в лесах, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.



При обнаружении пожаров лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

