Патрулирование лесов продолжается
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка – возгораний нет уже четыре дня подряд.
- На протяжении четырех дней ни одного лесного пожара не зарегистрировано. Тем не менее, мы продолжаем работу по разведке лесов на предмет обнаружения возгораний. Кроме того, патрулирование проходит с целью профилактики санитарной и противопожарной безопасности, ведется работа по поиску нарушителей. Мы призываем всех жителей Бурятии бережнее относиться к природе и соблюдать установленные законодательством правила нахождения в лесах, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.
При обнаружении пожаров лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии четыре дня подряд не горят леса
Общество, Фото:
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