Спортсмены завоевали 10 медалей
Спортивными успехами на всероссийских юношеских играх боевых искусств радуют тхэквондисты Бурятии. Они одними из первых завершили свои состязания.
В копилке команды Бурятии 10 медалей. Золотыми медалями в личных спаррингах отличились Мария Ф. среди юниорок 14-15 лет и Таира П., Михаил В. и Номина Х. среди юниоров/юниорок 16-17 лет.
По программе личного спарринга II место у Никиты Ш. среди юниоров 16-17 лет. Серебряным успехом отличились спортсмены и в командном спарринге среди юниоров 14-15 лет – это Даниил С., Иван Р., Константин Ц., Никита З., Тамир П. и Тимур Г.
Бронзовое призёрство принесли игры Даниилу С. и Ивану Р. в личном спарринге среди юниоров 14-15 лет. Среди юниорок 16-17 лет Анастасия Б. завоевала две «бронзы» в «личном спарринге» и «формальном комплексе».
Как отмечают в министерстве спорта Бурятии, борьба за медали на играх продолжится до 19 сентября. Напомним, что победными для троих воспитанников Баира Цынгеева стали состязания по тайскому боксу.
Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на играх боевых искусств
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