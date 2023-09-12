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Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на играх боевых искусств

Тхэквондисты Бурятии успешно выступили на играх боевых искусств
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены завоевали 10 медалей

Спортивными успехами на всероссийских юношеских играх боевых искусств радуют тхэквондисты Бурятии. Они одними из первых завершили свои состязания.

В копилке команды Бурятии 10 медалей. Золотыми медалями в личных спаррингах отличились Мария Ф. среди юниорок 14-15 лет и Таира П., Михаил В. и Номина Х. среди юниоров/юниорок 16-17 лет.

По программе личного спарринга II место у Никиты Ш. среди юниоров 16-17 лет. Серебряным успехом отличились спортсмены и в командном спарринге среди юниоров 14-15 лет – это Даниил С., Иван Р., Константин Ц., Никита З., Тамир П. и Тимур Г.

Бронзовое призёрство принесли игры Даниилу С. и Ивану Р. в личном спарринге среди юниоров 14-15 лет. Среди юниорок 16-17 лет Анастасия Б. завоевала две «бронзы» в «личном спарринге» и «формальном комплексе».

Как отмечают в министерстве спорта Бурятии, борьба за медали на играх продолжится до 19 сентября. Напомним, что победными для троих воспитанников Баира Цынгеева стали состязания по тайскому боксу.

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