На мосту на севере Бурятии ограничили движение транспорта

Теперь по переправе не смогут ездить автомобили массой от 10 тонн



На мосту через реку Муридикан в Муйском районе Бурятии ограничили движение автотранспорта – теперь там не могут ездить автомобили массой 10 и более тонн. Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Андрей Козлов.



Связано это с превышением допустимой нагрузки на переправу. В конце августа прокуратура внесла властям соответствующее постановление об устранении нарушений федерального законодательства. На мосту установят дорожный знак «Ограничение массы», сообщили в группе «Муя-инфо.24/7».