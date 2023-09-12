Теперь по переправе не смогут ездить автомобили массой от 10 тонн
На мосту через реку Муридикан в Муйском районе Бурятии ограничили движение автотранспорта – теперь там не могут ездить автомобили массой 10 и более тонн. Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Андрей Козлов.
Связано это с превышением допустимой нагрузки на переправу. В конце августа прокуратура внесла властям соответствующее постановление об устранении нарушений федерального законодательства. На мосту установят дорожный знак «Ограничение массы», сообщили в группе «Муя-инфо.24/7».
На мосту на севере Бурятии ограничили движение транспорта
Общество, Фото:
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