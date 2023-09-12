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В Бурятии прошли методические занятия с представителями объектов ТЭК

В Бурятии прошли методические занятия с представителями объектов ТЭК
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Росгвардия контролирует 22 объекта топливно-энергетического комплекса

В управлении Росгвардии по Бурятии прошли учебно-методические занятия с представителями подконтрольных субъектов топливно-энергетического комплекса и подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны региона.

На занятия пригласили представителей юридических лиц, в отношении которых федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляются контрольные мероприятия.

- На занятиях мы разъяснили представителям ТЭК порядок подготовки и проведения плановых проверок, их права и обязанности, а также полномочия должностных лиц Росгвардии, - отметил начальник отделения государственного контроля территориального управления Росгвардии майор полиции Роман Ушаков. – Также были рассмотрены характерные нарушения, выявляемые при проверках, и доведены изменения в законодательстве, регулирующем безопасность и антитеррористическую защищённость объектов ТЭК.


В настоящее время в Бурятии подразделение государственного контроля территориального управления Росгвардии обеспечивает контроль за деятельностью 22 объектов топливно-энергетического комплекса, которым присвоены различные категории опасности, отметили в пресс-службе ведомства. 

Росгвардия теплоэнергия

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