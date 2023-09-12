В Бурятии ещё трое сирот получили жильё

Квартиры выделены из специализированного жилищного фонда



В Селенгинском районе Бурятии трём детям-сиротам вручили ключи от квартир. Всего с 2021 года в районе жильё получили 70 детей-сирот, сообщила в своём телеграм-канале министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.



Всего в Бурятии 5994 жителей (от 14 лет и старше) из числа детей-сирот подлежат обеспечению жильём. Из них 2117 человек проживают в Улан-Удэ.



За счёт федеральной субсидии в 2022 году приобрели 165 квартир в 19 муниципальных образованиях.



Для сокращения очерёдности в прошедшем году в республике внедрили новый механизм, предусматривающий предоставление жилищных сертификатов взамен квартир. Всего за год выдали 68 таких сертификатов.



- Практика показала востребованность нововведения. Все сертификаты, выданные в марте-июле прошлого года, реализованы. В поиске жилья находятся только граждане, получившие сертификаты в декабре прошлого года, - уточнила Татьяна Быкова.



На 2023 год выделено 270,6 млн рублей средств субсидии, в республиканском бюджете дополнительно предусмотрены 180 млн рублей на предоставление сертификатов. В первую очередь их получат сироты – участники специальной военной операции.



