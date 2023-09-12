Дзюдоисты Бурятии стали медалистами всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены выиграли 5 наград



Первый молодёжный турнир по дзюдо на территории Дальнего Востока – всероссийские соревнования «Юный амурец» – собрали более 250 спортсменов из 16 регионов страны. Также в нём приняли участие ребята из Бурятии, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Для юных дзюдоистов республики состязания принесли пять наград:

I место - Ольга И. (тренер Василий Уренцев);

II место - Дарья В. (тренер Сергей Байдаев);

II место - Иван П. (тренер Амид Гянджиев);

III место - Сергей А. (тренер Константин Беломоев);

III место - Виктория Г. (тренер Константин Беломоев).



По словам организаторов, статусный турнир со следующего года станет оборочным на первенство страны, а победителям нынешних соревнований присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта».



