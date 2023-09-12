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Дзюдоисты Бурятии стали медалистами всероссийских соревнований

Дзюдоисты Бурятии стали медалистами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены выиграли 5 наград

Первый молодёжный турнир по дзюдо на территории Дальнего Востока – всероссийские соревнования «Юный амурец» – собрали более 250 спортсменов из 16 регионов страны. Также в нём приняли участие ребята из Бурятии, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.

Для юных дзюдоистов республики состязания принесли пять наград:
I место - Ольга И. (тренер Василий Уренцев);
II место - Дарья В. (тренер Сергей Байдаев);
II место - Иван П. (тренер Амид Гянджиев);
III место - Сергей А. (тренер Константин Беломоев);
III место - Виктория Г. (тренер Константин Беломоев).

По словам организаторов, статусный турнир со следующего года станет оборочным на первенство страны, а победителям нынешних соревнований присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта».

дзюдо Бурятия спорт всероссийские соревнования

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