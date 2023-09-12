Документы на соискание принимает министерство культуры республики
В Бурятии объявлен приём документов на соискание государственной премии республики за заслуги в развитии народного творчества.
- Государственная премия Республики Бурятии учреждается в поддержку традиционной народной культуры и любительского искусства Бурятии, творческих коллективов, авторов, художников, мастеров народных промыслов, солистов-исполнителей. Для народного коллектива любительского художественного творчества установлена премия в размере 100 тысяч рублей, для физического лица – 50 тысяч рублей, - сообщили в министерстве культуры РБ.
На соискание госпремии выдвигаются народные коллективы любительского художественного творчества и физические лица, внёсшие значительный вклад в изучение, сохранение и развитие народной художественной культуры, в пропаганду лучших традиций народного художественного творчества Бурятии, создание на их основе новых инструментальных, вокальных, хореографических, театральных, цирковых, сценарно-драматургических и других произведений, изделий народного декоративно-прикладного искусства, в просветительскую и концертно-исполнительскую деятельность в области традиционной культуры, фольклора и любительского искусства.
Кандидатов на соискание госпремии выдвигают организации культуры и искусства, производственные коллективы, общественные организации, творческие союзы, образовательные организации и средства массовой информации. Они предоставляют пакет документов согласно приложению к приказу министерства культуры.
Срок приёма документов на соискание: с 1 сентября до 1 ноября 2023 г.
Возрастное ограничение: 0+.
Народным коллективам Бурятии вручат госпремии
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