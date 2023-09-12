В ситуацию пришлось вмешаться детскому омбудсмену
Эту историю, которая произошла в столице Бурятии, рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. Ещё на прошлой неделе к ней обратилась многодетная мама. Семья, в которой воспитывается восемь ребятишек, недавно переехала из района в город.
Пятеро детей – уже школьники. Одна из них – девочка, которая перешла в восьмой класс, не смогла попасть в школу: в одной не прошла испытания, в другой уже не было мест.
- Маме, ухаживающей за двумя полуторагодовалыми малышами, затруднительно обходить учебные заведения в поисках свободного места, – пояснила Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».
Детский омбудсмен подключилась к ситуации. Она обратилась в комитет по образованию городской администрации, и вопрос решился за сутки.
- Нашли свободное место в СОШ, которая находится максимально близко к новому месту жительства семьи. Девочка приступила к занятиям, – подчеркнула Ганькина.
Приехавшая в Улан-Удэ девочка из большой семьи не могла попасть в школу
Общество, Фото:
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