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Приехавшая в Улан-Удэ девочка из большой семьи не могла попасть в школу

Приехавшая в Улан-Удэ девочка из большой семьи не могла попасть в школу
Общество,  Фото:pixabay.com
В ситуацию пришлось вмешаться детскому омбудсмену

Эту историю, которая произошла в столице Бурятии, рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. Ещё на прошлой неделе к ней обратилась многодетная мама. Семья, в которой воспитывается восемь ребятишек, недавно переехала из района в город.

Пятеро детей – уже школьники. Одна из них –  девочка, которая перешла в восьмой класс, не смогла попасть в школу: в одной не прошла испытания, в другой уже не было мест.

- Маме, ухаживающей за двумя полуторагодовалыми малышами, затруднительно обходить учебные заведения в поисках свободного места, – пояснила Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».

Детский омбудсмен подключилась к ситуации. Она обратилась в комитет по образованию городской администрации, и вопрос решился за сутки.

- Нашли свободное место в СОШ, которая находится максимально близко к новому месту жительства семьи. Девочка приступила к занятиям, – подчеркнула Ганькина. 
дети школьники уполномоченный по правам ребенка

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