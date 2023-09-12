Теперь ей грозит наказание за плохую работу
Жильцы одного из многоквартирных домов в Гусиноозёрске пожаловались в Госстройжилнадзор на некачественную работу своей управляющей компании (УК). После этих обращений надзорное ведомство устроило проверку. Нарушения подтвердились. На лестничных площадках в двух подъездах оказались сломаны остеклённые окна. В подвале скопился строительный мусор и имелись следы канализационных стоков.
Кроме того, гидравлические испытания системы отопления УК провела некачественно – несмотря на представленный акт промывки и испытаний на прочность, требовалась ревизия элементов элеваторного узла.
Все недочёты устранили ещё в ходе проверки, однако на обслуживающую дом организацию всё же составили протокол за несоблюдение стандартов обслуживания и управления МКД. После рассмотрения дела Госстройжилнадзор примет решение о назначении наказания сотрудникам «управляшки».
- Не стоит дожидаться, когда собственники начнут жаловаться в надзорные органы на плохую работу управляющей организации. Вовремя проведённый осмотр и внимательное отношение к обращениям могли бы исключить сам факт проверки. Эффективная организация работы для повышения качества проживания в доме – такой должна быть ключевая цель лицензиатов, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В Бурятии «управляшка» довела подъезды в доме до разрухи
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