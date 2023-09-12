Дорогу от Улан-Удэ до Сосново-Озёрского полностью отремонтируют к 2030 году

Дорогу от Улан-Удэ до села Сосново-Озёрское (административный центр Еравнинского района) полностью отремонтируют к 2030 году. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время рабочей поездки в Кижингинский район.Как сообщили в пресс-службе зампреда правительства по развитию инфраструктуры, накануне Луковников проинспектировал ход работ на региональной дороге Улан-Удэ-Романовка – Чита.Так, на участке 16-26 км приступили к укладке асфальта. В целом завершены работы по устройству земполотна, идёт ремонт мостов (их на этом участке четыре). Также уложено 15 гофрированных металлических водопропускных труб. Завершить ремонт планируют в следующем году.- Качество работ удовлетворяет всем нормам и требованиям. В настоящее время введены требования по фракции щебня, и подрядчик доложил, как они эту норму отрабатывают. Есть небольшие проблемы, например, пришлось переустраивать сито на щебеночном заводе, но этот вопрос решается. Подрядчик гарантирует, что планируемый объём асфальта на этот год – на протяжении 6 км – будет уложен. На мостах также идёт активная работа. Подрядчику необходимо, пока позволяет тёплая погода и, если дождей будет меньше, наверстать небольшое отставание от графика, – отметил Евгений Луковников.На соседнем участке с 26 по 58 км также идут работы: завершается асфальтирование, уже переустроено более 50 водопропускных труб и отремонтировано пять мостов.- На этот год предусмотрено финансирование в размере 380 млн рублей. Должны были по плану завершить объект в 2025 году, но подрядчик идёт с опережением, поэтому введём этот участок в этом году. Сейчас на участке завершается укладка асфальтобетонного покрытия и устройство водоотводных сооружений, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В целом на региональной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита идёт ремонт четырёх участков: с 16-26 км, 26-58 км, 200-234, 357-387 км. Ранее были введены в эксплуатацию участки 90-93 км, 264-294 км.- Село Сосново-Озёрское находится на 300 км этой дороги. Планируем, что к 2030 году дорога до села будет полностью отремонтирована. Так, разработана проектная документация. В ближайшие годы приступим к работам на таких сложных участках как 180-195 км, 264-294 км, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Он также проинспектировал работы на другой региональной дороге Улан-Удэ – Заиграево-Кижинга – Хоринск. Работы на участке 135-150 км начались в мае и уже завершаются. Уложен асфальт, ведутся работы по устройству остановочных карманов, обочин. Здесь будет установлено освещение, которое изначально не было предусмотрено проектом.Ремонт дорог идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».