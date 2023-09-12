Реки в столице Бурятии продолжают прибывать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уда за последние сутки поднялась ещё на 3 сантиметра



Реки в бурятской столице начали подниматься накануне. По данным на 12 сентября, Селенга повысилась на 1 сантиметр – до 130, а Уда – на 3, до 182.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см, а для выхода на пойму уровень обеих рек должен составлять 230.



Байкал прибавился на 1 см – до 457,16 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе поднялась выше поймы на 44 сантиметра.



