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Реки в столице Бурятии продолжают прибывать

Реки в столице Бурятии продолжают прибывать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уда за последние сутки поднялась ещё на 3 сантиметра

Реки в бурятской столице начали подниматься накануне. По данным на 12 сентября, Селенга повысилась на 1 сантиметр – до 130, а Уда – на 3, до 182.

Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см, а для выхода на пойму уровень обеих рек должен составлять 230.

Байкал прибавился на 1 см – до 457,16 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе поднялась выше поймы на 44 сантиметра.

реки Уда Селенга

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