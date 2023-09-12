Это сделали из-за поломки катера
Во вторник, 12 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии временно остановили работу парома. Об этом предупредили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». Причина, как выяснилось – поломка катера.
Когда сооружение снова начнёт функционировать – не уточняется. Ранее местные жители призвали изменить время отправления парома в посёлке Татаурово.Оказалось, те, кто приезжает из Улан-Удэ, порой не успевают на последний рейс в 18:00.
Сельчане попросили сдвинуть его на 5-10 минут. Вопрос пообещали рассмотреть.
- Учитывая пожелания пассажиров отложить на 10 минут время отправления парома, руководство ГКУ «Бурятрегионавтодор» рассмотрит возможность изменения расписания, – заявили в Минтрасе РБ.
Всего в Бурятии четыре паромных переправы. Это Усть-Чикойская на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово» – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.
В районе Бурятии на день приостановили работу парома
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