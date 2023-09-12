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В райцентре в Бурятии не могут найти управу на мусорящих автомобилистов

В райцентре в Бурятии не могут найти управу на мусорящих автомобилистов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местные жители заявили, что водители вываливают всё подряд прямо за их домом

Жители Гусиноозёрска потребовали убрать горы мусора за многоквартирным домом (МКД) № 25 в 6-ом микрорайоне. Там стараниями автомобилистов разрослась настоящая свалка.

- Невозможно жить, глядя на это безобразие: проезжающие мимо машины вываливают всё подряд с частного сектора – как будто в порядке вещей, – возмутились гусиноозёрцы в группе «Селенга-инфо.24/7». – Это едут на работу люди, вообще не проживающие в нашем районе в том числе. А те, кто здесь живёт, смотрят и «любуются». После девяти вечера слышны беспрерывные звуки машин, стучащих своими багажниками. В шесть утра – такая же история.

Власти дали понять, что тут ничего не поделаешь: оказалось, что за домом не стихийная свалка, а специально оборудованное место для отходов. Заместитель главы Гусинозёрска по ЖКХ и строительству Елена Брикова пояснила: там находится контейнерная площадка, установленная согласно всем санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.3684-21). Расстояние от мусорных баков до МКД, по словам заммэра, должно составлять не менее 20 метров.

- Допускается его уменьшение, но не более чем на 25%. Ограничить доступ на контейнерную площадку тем, кто не проживает в прилегающих МКД, невозможно, – подчеркнула Елена Брикова.
мусор жалобы автомобилисты

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