В Бурятии насчитали три десятка егерей

Они предпочитают два типа охоты
В Бурятстате поделились любопытными данными об охоте в республике. В ушедшем 2022 году в регионе осуществляли деятельность 54 охотпользователя. Средняя численность работников в охотничьих хозяйствах составляла 163 человека.
Большинство из них – 41 – охотоведы, 13 – штатные охотники, а 30 – егеря. Сегодня, как и в далёком прошлом, бурятские егеря и охотники используют два типа охоты – коллективную облавную и индивидуальную, заявили в ведомстве. Общая площадь охотугодий в Бурятии – 15 171 тысяча гектаров. Это 43% земельного фонда.
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Они предпочитают два типа охоты
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