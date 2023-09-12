В Улан-Удэ днём не выше +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ дождь и мокрый снег. Утром туманы. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +15,+20, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +16,+18.
В Бурятии по-осеннему прохладно
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