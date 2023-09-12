«Носят классическое бельё»: За улан-удэнками устроили охоту апскёртеры





Подобные инциденты в Улан-Удэ уже были. В сентябре 2022-го в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото , сделанное в микрорайоне Шишковка. На снимке – неизвестный молодой человек, который завёл руку со смартфоном под юбку ничего не подозревающей девушки. В июле 2021-го в соцсетях писали о парне в красной футболке, тайком заглядывавшем под юбки покупательниц в одном из местных супермаркетов. Он попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, что извращенец присел у прилавка на корточки позади девушки и, включив камеру на сотовом, пододвинул руку с гаджетом к своей жертве.





В некоторых европейских странах за подобные «занятия» предусмотрена уголовная ответственность. В Британии несколько человек уже получили тюремный срок, во Франции и Германии действуют крупные штрафы – до 30 тысяч евро. К сексуальной агрессии апскёртинг также приравняли в Канаде.











Недавно в паблике zloi_03 во «ВКонтакте» появился пост, автор которого «подвёл итоги» сезона апскёртинга (). Это умышленное подглядывание под женские юбки и платья в людных местах. Оно считается одной из форм публичного вуайеризма.Ещё год назад представительницы движения «Я – свобода!» из Бурятии рассказывали: в такую ситуацию может попасть любая представительница прекрасного пола – независимо от возраста. С извращенцами частенько сталкиваются школьницы и несовершеннолетние, потому что выглядят они, по словам активисток, беспомощными.Апскёртеры могут найти «мишень» где угодно – на эскалаторе в торговом центре, в супермаркете, аэропорту, на остановке, в транспорте, в ночном клубе, баре и даже в офисе. Зачастую они используют камеры мобильников с палкой для селфи. А некоторые идут ещё дальше и встраивают их в свою обувь или в сумку, где есть специально прорезанное для объектива отверстие.Откровения одного такого извращенца появились в том же сообществе месяц назад. Он рассказал, что ездит по городам России ещё с 8 своими единомышленниками- Нас всех объединяет это увлечение – кстати, очень популярное во всём мире. Работая с сентября по май, откладываем 30% своей зарплаты на летние гастроли и оборудование для подглядывания – это встроенная камера на носке обуви. И вот недавно посетили ваш уютненький небольшой городишко с целью поснимать под платьями, – говорится в публикации, датированной 1 августа. – Снимаем исключительно взрослых женщин – 35-45 лет, но чаще всего тех, кому за 40.Анонимный автор назвал и критерии, которыми руководствуется – нужно, чтобы женщина была в теле, «но не сильно толстой», с упитанными ляжками, большой пятой точкой и платье или юбке хотя бы на уровне колен. Если верить посту, в объектив камеры заезжих апскёртеров за три с половиной месяца попали более 6 тысяч наших землячек. В «отчёте» смакуются такие подробности, как цвет и вид нижнего белья, которые предпочитают улан-удэнки 35-50 лет: «Наверное, 90% носят классические обычные».Участники сообщества пришли к выводу, что у «подглядывателей» какие-то серьёзные психические отклонения. «Больное сознание. Это же надо додуматься – ходить и поглядывать под подол. В психушку вам нужно», – отметили они. А сами апскёртеры в ответ сыплют оскорблениями и выражениями вроде: «А что вам не нравится в нашем занятии?».