Дожди сдвинули сроки заготовки кормов в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этом году планируется заготовить кормов немного больше, чем год назад



В Бурятии из-за дождей сдвинулись сроки заготовки кормов, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.



Всего в этом году планируется заготовить 403 тысячи тонн кормовых единиц в хозяйствах всех категорий для обеспечения 375 тысяч голов скота. Это на 4% больше чем в прошлом году.



- Из-за постоянных дождей сроки заготовки кормов сдвигаются. По последней информации, в Бурятии заготовлено 266,3 тыс. тонн кормовых единиц, что составляет 7,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову, в том числе: сена 258,1 тыс. тонн кормовых единиц; сенажа 5,1 тыс. тонн кормовых единиц; силоса 3,1 тыс. тонн кормовых единиц, - отметили в минсельхозе.



Несмотря на внесённую погодой коррективы, объёмы плановых показателей грубых и сочных кормов планируют выполнить. Заготовка сочных и грубых кормов продолжается.



