В Улан-Удэ ищут хозяев для сообразительного хаски









В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о забавном инциденте, который произошёл на днях в столице Бурятии. На этот раз собака породы хаски сама нашла зоозащитников, хотя обычно бывает наоборот.- Увидев припаркованную машину с открытой дверью, пёс решил, что самое время лечь на заднее сиденье и выспаться – тем более что никто вроде и не против, – поделились на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Вот так мы стали счастливыми обладателями голубоглазого мальчика.Животное сразу откликнулось, когда его подозвали, и запрыгнуло в машину. Теперь волонтёры ищут его хозяев, если они есть – ну или желающих забрать хаски себе. «Явно приучен к поездкам, ходит на поводке, контактный и очень добрый», – нахваливают они нового подопечного.