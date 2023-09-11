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Улан-Удэ посетит Тувинский театр кукол

Улан-Удэ посетит Тувинский театр кукол
Общество,  Фото:pixabay.com
Гастроли состоятся с 21 по 23 сентября

В столицу Бурятии приедет Тувинский государственный театр кукол в рамках «Больших гастролей». Они состоятся с 21 по 23 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Напомним, что ранее, в марте этого года, состоялись первые гастроли Бурятского театра кукол «Ульгэр» в Республике Тыва. теперь ответные гастроли Тувинского государственного театра кукол пройдут в Улан-Удэ.

Зрители познакомятся с такими постановками, как «Вечноживущая» (возрастное ограничение: 6+) – это спектакль о жизни и творчестве советского художника Надежды Рушевой, «Рикки-Тикки-Тави» (возрастное ограничение: 6+) – индийские фантазии по мотивам рассказа Р. Киплинга, а также «Белек» (возрастное ограничение: 0+) – самый титулованный спектакль Тувинского театра кукол. Создатели спектакля повествуют о вкладе тувинского народа в Победу Советской Армии над фашисткой Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

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