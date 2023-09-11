В ГИБДД заявили, что это небезопасно для учеников
В селе Кабанск родителям запретили заезжать на территорию местной школы на своих авто, чтобы высаживать и забирать детей. Речь о площадке рядом со зданием интерната.
- Это создаёт угрозу безопасности для других учащихся. Их маршрут, преимущественно – учеников начальных классов, пролегает через двор. Многие дети идут без родителей. Надеемся на ваше понимание и ответственное отношение к другим, – пояснили в ОГИБДД МВД России по Кабанскому району.
Вблизи школы есть стоянки – на улицах Кирова и 8 Марта, пишет «Кабанск-инфо.24/7». «Просьба осуществлять подвоз и высадку детей в оборудованных для этого местах», – добавили в Госавтоинспекции.
В селе Бурятии автомобилям запретили въезд на территорию школы
Общество, Фото:
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