В селе Бурятии автомобилям запретили въезд на территорию школы

В ГИБДД заявили, что это небезопасно для учеников



В селе Кабанск родителям запретили заезжать на территорию местной школы на своих авто, чтобы высаживать и забирать детей. Речь о площадке рядом со зданием интерната.



- Это создаёт угрозу безопасности для других учащихся. Их маршрут, преимущественно – учеников начальных классов, пролегает через двор. Многие дети идут без родителей. Надеемся на ваше понимание и ответственное отношение к другим, – пояснили в ОГИБДД МВД России по Кабанскому району.



Вблизи школы есть стоянки – на улицах Кирова и 8 Марта, пишет «Кабанск-инфо.24/7». «Просьба осуществлять подвоз и высадку детей в оборудованных для этого местах», – добавили в Госавтоинспекции.

