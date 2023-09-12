Гусиноозёрск присоединится к «Кроссу нации»

Всероссийский день бега отпразднуют в Селенгинском районе



16 сентября в Селенгинском районе Бурятии состоится всероссийский день бега «Кросс нации – 2023». Спортивное мероприятие пройдёт в городе Гусиноозёрск.



Соревнования проводятся на центральной площади. Регистрация участников состоится с 9:30 до 10:45. Парад открытия начнётся в 11:00.



По пути следования будут проведены:

- детский забег (дети 6 лет и младше – 11 лет): ул. Ленина - ул. Комсомольская – ул. Ленина;

- VIP-забег (забег среди руководителей учреждений и предприятий района): ул. Ленина - ул. Комсомольская – ул. Ленина;

- массовый забег: ул. Пушкина – ул. Комсомольская – ул. Почтовая – ул. Ленина.



В Селенгинском кроссе примут участие школьники и воспитанники спортивных школ, любители бега разных возрастов, спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. Также в празднике бега могут принять участие все желающие, сообщает комитет по спорту администрации района.



Возрастное ограничение: 0+.

